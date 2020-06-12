هالاند يعود إلى تشكيلة دورتموند



أعلن السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند أن مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند سيكون جاهزاً السبت للمشاركة في المباراة ضد فورتونا دوسلدورف ضمن المرحلة 31 من الدوري الألماني.



وتعرّض هالاند البالغ من العمر 19 عاماً، لإصابة في الركبة خلال مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في 26 أيار/مايو الماضي، ضمن البوندسليغا ما أجبره على الغياب عن المباراتين اللتين فاز فيهما الفريق الأصفر على بادربورن (6-1) وهرتا برلين (1-صفر).



وقال فافر "لقد عاد إلى التدريبات منذ الأربعاء، وقام بكل التمارين، والأمر يسير بشكل جيد بالنسبة له".



وسجل هالاند 10 أهداف في 11 مباراة في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من ريد بول سالزبورغ.



المصدر: فرانس برس

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