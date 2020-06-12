رياضة | نجم الأهلي السابق: فايلر يتهرب من الأهلي بعد السفر لسويسرا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: فايلر يتهرب من الأهلي بعد السفر لسويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والنادي الأهلي عن رأيه في مسألة تجديد القلعة الحمراء لتعاقد المدرب السويسري للفريق الأول لكرة القدم رينيه فايلر.

وقال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة لإمتلاكه عروض مُغريه.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أنه فايلر يتهرب من الأهلي بشياكه والدوري السعودي الأقرب للمدرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة .

وتابع أن المقابل المادي سيكون مختلف تماماً وضعف عرض الأهلي لـ"فايلر" ، وحقق ما أراده خلال تواجده في القلعة الحمراء بظهور إسمه وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الموسم .