رياضة | بيان الفيفا بشأن تعديلات قوانين الانتقالات الصيفية هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيان الفيفا بشأن تعديلات قوانين الانتقالات الصيفية هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر موقع الرسمي اليوم عن التعديلات بخصوص فترة الانتقالات الصيفية القادمة والتي تأثرت هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ينشر لكم موقع الخليج 365 الرياضي بيان الفيفا الرسمي بخصوص قوانين الانتقالات الصيفية المقبلة:

"بعد نشر التوصيات والمبادئ التوجيهية في 7 أبريل، لمعالجة بعض القضايا التنظيمية بكرة القدم والناتجة عن فيروس كورونا، أجرى الاتحاد 13 ورشة عمل مع ممثلين للاتحادات الأعضاء ورابطة الأندية الأوروبية حضرها أكثر من 350 مشاركًا أدت عملية التشاور النشطة التي تم إجراؤها إلى تحديد الأسئلة الشائعة في عالم كرة القدم والإجابة عليها، بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والقانونية الجديدة، بعد مزيد من المناقشات ضمن مجموعة العمل".

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وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه "وافق مجلس الفيفا اليوم على المزيد من التعديلات المؤقتة في لوائح الاتحاد بشأن حالة وانتقالات اللاعبين وغرفة حل النزاعات ولتجنب أي مخاوف تتعلق بوجود لاعبين غير متعاقدين مع أندية، يسمح للاعبين بالتسجيل مع 3 أندية بحد أقصى، ويحق لهم اللعب في المباريات الرسمية لـ3 أندية خلال الموسم نفسه".

وأختتم بيانه "من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بالتشكيلة الأصلية للاعبين، يسمح للاتحادات ببدء أول فترة تسجيل لاعبين خاصة بموسم 2020-2021، قبل انتهاء موسم 2019-2020، ولكن ذلك يتحقق وفقًا لشروط معينة ومن أجل تقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة في نزاعات بالفيفا، فإن أي طلب تم تقديمه بين 1 ديسمبر و31 ديسمبر 2020، لن يكون هناك أي شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أي تكاليف إجرائية".