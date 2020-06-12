رياضة | الدوري الإسباني.. إشبيلية يعبر ريال بيتيس بثنائية في ديربي الأندلس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري الإسباني.. إشبيلية يعبر ريال بيتيس بثنائية في ديربي الأندلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إشبيلية فورا هام ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد يوم الخميس في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

واستأنفت بطولة الدوري الإسباني فعالياتها مجددا يوم الخميس في ظل بروتوكول صحي صارم، بعدما توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر مباراة ديربي إشبيلية هي الأولى من 110 مباريات متبقية بالمسابقة من المقرر إقامتها خلال 35 يوما.

Advertisements

ورفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، رغم الأفضلية النسبية لإشبيلية.

وفي الشوط الثاني، افتتح لوكاس أوكامبوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، فيما تكفل فيرناندو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ويبدو صراع المنافسة على اللقب محصورا بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد، حيث يتصدر الفريق الكتالوني الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الفريق الملكي، وذلك قبل 11 مرحلة على نهاية البطولة.