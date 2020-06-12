رياضة | عاجل- حقيقة مفاوضات الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- حقيقة مفاوضات الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عرض نادي الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن دخول نادي الجزيزة الإماراتي في خط التفاوض مع المدرب السويسري لتولي تدريب الفرق.

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وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ما يتردد حول هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة".

وأضاف :"نادي الجزيرة الإماراتي يملك مدرب ومتبقي في عقده موسم ونصف ومسؤوليه سعداء بتواجده".

وواصل :"مثلما نفى نادي العين التفاوض مع فايلر، أنفي أيضًا ما يتردد حول مفاوضات الجزيرة".