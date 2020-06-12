رياضة | الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو النادي الأهلي عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بصفقات من العيار الثقيل من أجل العودة لمنصات التتويج الإفريقية.

وكان الأهلي نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ليصطدم بفريق الوداد البيضاوي المغربي، لكن الحياة الرياضية توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تدعيم صفوف المارد الأحمر بعدد من الصفقات المؤثرة على خلفية محمد بركات ومحمد أبو تريكة وعماد متعب وفلافيو وغيرهم ممن أضافوا الكثير في الملعب.

ويمني الأهلي النفس بالتعاقد مع موهبة بيراميدز الحالية والمصري السابق، إسلام عيسى لكن يبدو أن المطالب المادية ستمثل عائقا كبيرا لإتمام الصفقة خاصة أن بيراميدز لا يرغب في التفريط بنجمه.

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من جانبه، بدأ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مناقشة تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.

وفتح النادي الأهلي ملف قميص الفريق، مع الشركة الراعية للملابس لاختيار الشكل والتصميم الجديد، والذي سيرتديه الفريق بالموسم المقبل.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن إدارة القلعة الحمراء لا تنوي تغيير ألوان القميص البديلة والإبقاء عليها.

وأضاف المصدر: "الأهلي يفضل الإبقاء على اللونين الفيروزي والأسود، بجانب اللون الأساسي وهو الأحمر، بعدما لقى استحسان الكثير من الجماهير بالموسم الجاري".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.