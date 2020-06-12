رياضة | عملاق الدوري السويسري يُهدد استمرار فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عملاق الدوري السويسري يُهدد استمرار فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي مهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء عقده بشكل رسمي مع النادي الأحمر.

وينتهي عقد السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل بعد رفض التجديد للقلعة الحمراء في الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي في فندق الإقامة.

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وكشف مصدر موثوق مقرب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن تلقيه عرض من الدوري السويسري للرحيل في نهاية الموسم المقبل عقب انتهاء عقده رسمياً مع القلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن رينيه فايلر تلقي عرض مغري من لوزيرن السويسري للرحيل عن الفريق الأحمر والعودة للدوري السويسري من جديد في الموسم المقبل بعد نجاحه اللافت للنظر في الدوري المصري والصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تجديد عقده في الجلسة التي جمعته برئيس النادي محمود الخطيب قبل سفره غداً الجمعة إلى بلاده لاستطلاع رأيه حول الاستمرار في مصر.