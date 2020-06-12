رياضة | دي يونج: سواريز أفضل مهاجم في العالم.. وميسي جاهز للقاء مايوركا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دي يونج: سواريز أفضل مهاجم في العالم.. وميسي جاهز للقاء مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة أنه يعتبر زميله لويس سواريز أفضل مهاجم في العالم.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسباني: "عودة لويس سواريز تُسعدني جدًا، هو أفضل 9 في العالم".

وأضاف: "ما يجب عليكم فهمه هو أنني معجب جدًا جدًا في كرة القدم، لا أتظاهر. أستمتع جدًا في كل دقيقة فيها".

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وتابع: "لعبت مباريات كانت جيدة وأخر كانت متوسطة وأقل من ذلك. كانت لدي فترة سيئة، لم ألعب مطلقًا بشكل سيء وأعلم انني أستطيع ان أؤدي بشكل أفضل بكثير".

وواصل دي يونج: "في أخر جولة لعبناها قبل التوقف عدنا للمركز الأول، لم نكن بأفضل مستوانا".

واختتم: "إصابة ميسي؟ بدا لي بشكل جيد، لست في الطاقم الطبي لكن لايوجد هنالك شيء سيء".