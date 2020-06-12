رياضة | الدوري البرتغالي.. التعادل يحسم موقعة فيتوريا جيمارايش مع بيلينيسيتش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري البرتغالي.. التعادل يحسم موقعة فيتوريا جيمارايش مع بيلينيسيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريق بيلينيسيتش مع ضيفه فيتوريا جيمارايش، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ورفع بيلينيسيتش رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر مقابل 39 نقطة لجيمارايش في المركز السادس.

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وتقدم بيلينيسيتش بهدف من نيران صديقة سجله فايالو ساكو لاعب جيمارايش عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 .

وتعادل جيمارايش بهدف سجله جواو كارلوس تيكسييرا في الدقيقة 39 ليكون التعادل الثاني على التوالي للفريق بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

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