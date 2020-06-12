رياضة | عمال مونديال قطر يواجهون أزمة كبيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمال مونديال قطر يواجهون أزمة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم أنها تستنكر ما قامت به قطر بشأن عدم دفع رواتب 100 عامل في أحد المشروعات الخاصة بمونديال 2022.

ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، تمكن موظفو شركة قطر ميتا كوتس للإنشاءات، التي تم التعاقد معها من الباطن لتنفيذ أعمال في مشروع إستاد البيت، من الحصول على جزء من أجورهم بعد أن عرضت منظمة العفو الدولية المسألة أمام السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر).

وقال مدير منظمة العفو الدولية للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، ستيف كوكبورن، في بيان: "أخبرنا العمال المهاجرون عن الصعوبات التي واجهوها في العمل دون أجر لشهور متتالية في إستاد البيت، إنهم قلقون بشأن أسرهم، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها من قطر إلى بلادهم لدفع تكاليف التعليم والنفقات الطبية".

الأزمة ولدت قبل كورونا

وأضاف: "على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستكون بمثابة تخفيف لمعاناة العاملين، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر أنهم على دراية بالتأخيرات في دفع الأجور منذ يوليو 2019".

وبدأ العمال يواجهون مشكلات في أوائل عام 2019 وتفاقم الوضع هذا العام، إذ لم يتقاضى الكثير منهم أي أموال في الفترة بين شهر سبتمبر 2019 ومارس 2020، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

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وأكدت المنظمة غير الحكومية أن بعض العمال حصلوا على جزء من أجورهم المتأخرة يوم 7 من الشهر الجاري، ولكن ليس كافة العمال، وفي بعض الحالات، لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم.

المنظمون على دراية كاملة

ومن جانبها، قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان، إنها علمت بالوضع في يوليو 2019.

كما ذكرت الهيئة المنظمة أن شركة قطر ميتا كوتس تم إبعادها عن مشروع البيت، وهي ممنوعة حالياً من المشاركة في العمل في أي مشروعات تتعلق باللجنة العليا.

عمال مونديال 2022 في خطر!

يذكر أن العديد من العمال المهاجرين في قطر عاطلون مؤقتاً عن العمل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، دون الحصول على راتب ودون إقامة قانونية ولا إمكانية العودة إلى بلدانهم الأصلية.