رياضة | صفقة مفاجأة تقترب من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة مفاجأة تقترب من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يتابع النيجيري عمر صادق نجم هجوم بارتيزان بلجراد الصربي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية بأن كشافة مانشستر يونايتد تواجدوا في الليلة الماضية لمتابعة النجم النيجيري أثناء مباراة بارتيزان مع غريمه التقليدي النجم الأحمر في كأس صربيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صادق يقدم موسماً رائعًا، حيث تمكن من تسجيل 17 هدف وصنع 16 تمريرة حاسمة في 38 مباراة حتى الآن.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن صادق البالغ من العمر 23 عامًا بدأ اللعب مع أبوجا النيجيري وسبق له اللعب في إيطاليا مع أندية روما وسبيزيا وبولونيا وتورينو وبيروجيا كما لعب مع بريدا الهولندي ورينجرز الأسكتلندي.