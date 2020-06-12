رياضة | وجهة غير متوقعة لنجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وجهة غير متوقعة لنجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية قطرية أن المغربي خالد بوطيب نجم الزمالك السابق يقترب من الانضمام إلى الدحيل القطري اعتبارا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة ستاد الدوحة القطرية بأن بوطيب في طريقه لارتداء قميص الدحيل القطري ويكون أحد المحترفين الخمسة في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة القطرية أن النجم المغربي ارتبط بالانتقال إلى الدحيل منذ أن فسخ عقده مع الزمالك المصري، حيث لم يكمل الموسم داخل القلعة البيضاء بسبب كثرة الإصابات.

وأشارت الصحيفة القطرية إلى أن بوطيب يعتبر من المهاجمين الجيدين الذين تألقوا مع أسود الأطلس في السنوات الأخيرة وقاد هجوم المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 والتي أقيمت مؤخرًا في روسيا.

وأوضحت الصحيفة القطرية أنه في حالة انضمام بوطيب إلى الدحيل فإنه سيكون النجم المغربي الثاني في تشكيلة الفريق بعد المهدي بن عطية الذي انضم من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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