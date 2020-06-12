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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المملكة تقرر رفع تعليق النشاط الرياضي اعتباراً من الـ 21 من يونيو الجاري والان مع التفاصيل
الجمعة 12 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الرياضة في السعودية يوم الخميس رفع تعليق النشاط الرياضي واستئناف تدريبات الأندية بمختلف الألعاب ابتداءً من يوم 21 يونيو الجاري.
ورفعت الوزارة تعليق الأنشطة الرياضية بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، ويشمل ذلك تدريبات الأندية في مختلف الرياضات على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد عودة المنافسات اعتبارا من الرابع من أغسطس المقبل مع استمرار تعليق حضور الجماهير والالتزام بالإجراءات الإرشادية.
وأصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قرارا بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر.
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