الامارات | «دولية نجوم عالم الشطرنج» تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دولية نجوم عالم الشطرنج» تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند التاسعة من مساء اليوم، بطولة نجوم العالم للشطرنج «الشارقة 2020»، التي تقام برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وتستمر منافساتها «عن بعد» على مدار يومين، بنظام الدوري من مرحلتين. ويشارك في البطولة التي تبلغ جوائزها المالية 10 آلاف دولار أميركي، ستة لاعبين من أبطال العالم للشطرنج من قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا بمتوسط تقييم دولي في التصنيف يصل الى 2705 نقاط.

ويتقدم المشاركين، الأستاذ الدولي الإماراتي ولاعب نادي الشارقة للشطرنج سالم عبدالرحمن، المصنف رقم 55 على العالم، وبتصنيف دولي 2682.

Advertisements

وتشهد البطولة مشاركة الاستاذ الدولي الكبير الاذربيجاني، ممدياروف شهريار، بطل العالم للشطرنج السريع، والمصنف العاشر على العالم وبتصنيف دولي 2764، كما يشارك بطل العالم لعام 2004 وآسيا السابق، الأوزبكي قاسم جانوف رستم، المصنف الـ80 على العالم بتصنيف دولي 2661، والاستاذ الدولي الكبير، الهندي بنتالا هاري كريشنا، بطل اسيا المصنف رقم 26 على مستوى العالم، والاستاذ الدولي الكبير المصري باسم امين بطل العرب وافريقيا لمرات عدة، وتصنيفه الدولي 2686 ورقم 44 على العالم.

وقال نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بيان أمس: «تم تشكيل لجنة للإشراف على البطولة، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس النادي، وتضم كلاً من عمر نعمان آل علي ورجائي نعمان وفيصل الحمادي وسعود محمد أحمد، واستراتوس جريفاس، وأديب زهراوي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news