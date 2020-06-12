الامارات | وليد عباس.. تدريبات خاصة بالدراجة

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عباس.. تدريبات خاصة بالدراجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، وليد عباس، عن خوضه تدريبات خاصة على مدار الأسبوع من خلال رياضة ركوب الدراجات، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ بث مقطع فيديو يوضح حرصه على الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف دوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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