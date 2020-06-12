الامارات | خالد عبيد: أستغرب الخيارات المرشحة بعد إقالة يوفانوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبيد: أستغرب الخيارات المرشحة بعد إقالة يوفانوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق الكرة بنادي النصر السابق، خالد عبيد، إنه يستغرب الأسماء المتداولة إعلامياً، ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، لافتاً إلى أنه كان يفضل الإبقاء على المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، بينما أشار إلى أن فكرة التعاقد مع مدرب لديه خبرة سابقة في الكرة الإماراتية أمر جيد، نظراً لضيق الوقت لتجهيز «الأبيض» لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «مع تداول اسم مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش، يبدو الأمر غريباً، لأنه بمقارنته مع المدرب السابق لـ(الأبيض)، يوفانوفيتش، تميل الكفة لمصلحة الأخير».

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وأضاف: «لا أقلل من قيمة رازوفيتش، لكنني أستغرب الخيارات المطروحة بعد إقالة يوفانوفيتش، لأنه مدرب كبير، تلقى عروضاً عديدة، أبرزها من اليونان وقبرص، لكنه رفض بسبب ارتباطه بعقد مع نادي النصر، كما أن لديه خبرة كبيرة من سيرته الذاتية والأندية التي تولى تدريبها». وتابع: «لا أتحدث عن يوفانوفيتش كونه درب النصر سابقاً، لكن من خلال الأسماء المطروحة، أجد أن اتحاد الكرة لم يتخذ خطوة إلى الأمام، خصوصاً أن المدرب الصربي تمت إقالته دون أن يقود المنتخب في أي مباراة رسمية، وكان قرار الاستغناء عن خدماته غير مفهوم». وأشار إلى أنه في حال التعاقد مع رازوفيتش يبدو القرار بمثابة علامة الاستفهام، موضحاً: «تجربته مع الظفرة ليست مقياساً لقدرته على قيادة المنتخب، إلى جانب تجاربه السابقة، تشير إلى أنه قد لا يكون الخيار الأنسب».

وزاد بقوله: «أرى أن الاسم الوحيد الذي قد يكون مناسباً لتدريب المنتخب من الأسماء التي تم تداولها، هو المدرب الروماني كوزمين». وأوضح أن اتحاد الكرة أمامه عقبات عدة، وقال: «لا توجد لجنة فنية حالياً في الاتحاد، والاختيارات بالنسبة للمدرب الجديد ستكون معروفة، خصوصاً أن الدوري متوقف، وبالتالي سيتم اختيار اللاعبين وفقاً لآخر قائمة للمنتخب، دون النظر إلى جاهزية أو مستوى هؤلاء اللاعبين في الوقت الحالي».

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