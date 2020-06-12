الامارات | معسكر خارجي لمنتخب اليد للناشئين في سبتمبر «إذا سمحت الظروف»

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر خارجي لمنتخب اليد للناشئين في سبتمبر «إذا سمحت الظروف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد كرة اليد برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة آسيا في كازاخستان، أكتوبر المقبل، والتصور الخاص ببرنامج الإعداد للبطولة.

أكد ذلك عضو مجلس إدارة اليد رئيس لجنة الحكام، عبدالله الكعبي، في تصريح صحافي، حيث قال: «إن التدريبات ستبدأ عن بُعد في أعقاب نهاية العام الدراسي، على أن تكون هناك تجمعات للفريق في أغسطس تحت إشراف المدرب قاسم عاشور». وتابع: «من الوارد أن يقيم المنتخب معسكراً خارجياً في شهر سبتمبر، إذا سمحت الظروف، إما في دولة خليجية أو أوروبية». وقال: «تم الاتفاق على عدم إقامة مسابقة كأس نائب رئيس الدولة هذا الموسم، لضيق الوقت، وتوقف النشاط لفترة طويلة، على أن تقام في موعدها الموسم المقبل، كما تم الاتفاق على إقامة بطولات الناشئين والشباب في نوفمبر المقبل مع بداية الموسم الجديد، أما بطولة الدوري فستستكمل في سبتمبر على مستوى الرجال والشباب، حيث يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي في مباراة التتويج».

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