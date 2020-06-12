الامارات | بايرن ميونيخ يتأهل لمواجهة ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتأهل لمواجهة ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-1، أول من أمس، على ملعب اليانز أرينا، في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية.

ويلتقي الفريق البافاري في النهائي، المقرر في الرابع من يوليو، على ملعب برلين الأولمبي مع باير ليفركوزن، الذي أخرج ساربروكن من الدرجة الرابعة بفوزه عليه 3-صفر، أول من أمس.

وسيطر بايرن ميونيخ، الذي رفع رصيده إلى 19 فوزاً في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، على مجريات اللعب تماماً لاسيما في الشوط الأول، حيث كان بإمكانه الخروج بغلة أوفر من الأهداف.

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وسجل الكرواتي، ايفان بيريسيتش، هدف الافتتاح للبافاري إثر تمريرة متقنة من توماس مولر (14). وأدرك فرانكفورت التعادل عبر لعبة مشتركة بين البديلين الياباني دايشي كامادا، وداني دا كوستا، ليسجل الأخير في شباك مانويل نوير (69)، بيد أن الفرحة لم تدم طويلاً لأن هداف ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، منح التقدم مجدداً لفريقه بعد التعادل بخمس دقائق.

وهي المرة الـ24 التي يبلغ بايرن ميونيخ المباراة النهائي لكأس ألمانيا، حيث توّج باللقب 19 مرة، آخرها الموسم الماضي، بفوزه على لايبزيغ في النهائي بثلاثية نظيفة.

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