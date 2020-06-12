- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور كورنادو.. يستعين بجهاز لتقوية الركبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان نجم فريق الشارقة، إيغور كورنادو، بجهاز خاص لتقوية الركبة، بهدف التغلب على الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، إذ يحرص على إجراء تدريبات على الجهاز لتسريع العودة لمستواه الطبيعي، في أعقاب العملية الجراحية التي خضع لها سابقا على مستوى العضلة الضامة.
ونشر الحساب الرسمي للشارقة على «تويتر» فيديو للاعب وهو يؤدي التدريبات، تحت إشراف مدرب خاص يتولى متابعة حالته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إيغور كورنادو.. يستعين بجهاز لتقوية الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.