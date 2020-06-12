الامارات | إيغور كورنادو.. يستعين بجهاز لتقوية الركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور كورنادو.. يستعين بجهاز لتقوية الركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان نجم فريق الشارقة، إيغور كورنادو، بجهاز خاص لتقوية الركبة، بهدف التغلب على الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، إذ يحرص على إجراء تدريبات على الجهاز لتسريع العودة لمستواه الطبيعي، في أعقاب العملية الجراحية التي خضع لها سابقا على مستوى العضلة الضامة.

ونشر الحساب الرسمي للشارقة على «تويتر» فيديو للاعب وهو يؤدي التدريبات، تحت إشراف مدرب خاص يتولى متابعة حالته.

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