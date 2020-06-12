الامارات | الاتحاد الأميركي يلغي وقوف اللاعبين أثناء النشيد الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأميركي يلغي وقوف اللاعبين أثناء النشيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر الاتحاد الأميركي لكرة القدم، أول من أمس، أنه ألغى سياسة تتطلب وقوف اللاعبين خلال عزف النشيد الوطني، ووصف هذا الأمر «بالخطأ»، وذكر أنه ينتقص من حركة «حياة السود مهمة».

وذكر الاتحاد أن مجلس إدارته صوت على إلغاء هذه السياسة (604 - 1)، حيث تم تقديمها بعد أن جلست قائدة المنتخب الوطني للسيدات، ميجان رابيوني، على ركبتها في 2016 دعماً لتظاهرة العدالة الاجتماعية التي بدأها لاعب كرة القدم الأميركية كولين كابيرنيك. وذكر الاتحاد الأميركي في بيان: «أصبح من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة، وانتقصت من الرسالة المهمة لـ(حياة السود مهمة)». واعتذر الاتحاد للاعبين «خصوصاً السود منهم، والأجهزة الفنية والجماهير، وكل من يريد القضاء على العنصرية».

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وحصل المنتخب الأميركي للسيدات على دعم من فريق الرجال، حيث تم الطلب، يوم الاثنين الماضي، من الاتحاد الاعتذار للاعبين السود والمشجعين لفرضه عقوبة على الجلوس على الركبة. وانتشرت المظاهرات في أميركا وحول العالم، بما في ذلك عالم الرياضة، منذ وفاة الرجل الأسود الأعزل جورج فلويد، من قِبَل شرطة مينيابوليس أواخر الشهر الماضي.

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