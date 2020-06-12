الامارات | (بالغرافيك) ..4 مدربين مرشحون لتولي قيادة الأبيض.. إحصاءات وأرقام

شكرا لقرائتكم خبر عن (بالغرافيك) ..4 مدربين مرشحون لتولي قيادة الأبيض.. إحصاءات وأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه بوصلة اتحاد كرة القدم، إلى التعاقد مع مدرب يتمتع بخبرات سابقة مع الكرة الإماراتية، لتبرز في الآونة الأخيرة، أربعة أسماء مرشحة لتولي دفة القيادة الفنية للأبيض، في ما تبقى من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 202٢، وآسيا 2023، ممثلة بالصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق الظفرة، الذي حقق مع فريقه على مدار الموسمين الماضي والحالي نتائج لافتة، أبرزها بلوغ نهائي كأس رئيس الدولة، في الموسمين الماضي والحالي، بالإضافة إلى الروماني أولاريو كوزمين الذي دوّن اسمه كأحد أبرز المدربين الأجانب في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما تولى تدريب كلاً من العين وشباب الأهلي، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني عام 2017، بجانب الكرواتي زوران مامتيش الذي قاد العين إلى إنجازات رائعة، أبرزها الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد، وانتهاءً بعودة ظهور اسم مهدي علي الذي سبق له قيادة الأبيض لتحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الأولمبياد، والفوز بلقب كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم للشباب، والفوز بكأس الخليج مع المنتخب الأول، والحصول على برونزية كأس آسيا.

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