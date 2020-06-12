الامارات | 12 مدرباً بـ «خبرة سابقة» قادوا المنتخب.. وميتسو ومهدي الناجحان

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مدرباً بـ «خبرة سابقة» قادوا المنتخب.. وميتسو ومهدي الناجحان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب اتحاد كرة القدم من الكشف، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن المدرب الجديد الذي سيخلف الصربي إيفان يوفانوفيتش، في قيادة المنتخب الوطني، تحضيراً لاستئناف تصفيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023، شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتشير كل المؤشرات، خصوصاً في ظل الوضع الراهن نتيجة الإجراءات التي فرضتها أزمة فيروس «كورونا»، إلى أن اتحاد الكرة سيفضل التعاقد مع مدرب سبق له التدريب في دوري الخليج العربي، وغالباً من المدربين الموجودين حالياً بالدوري، لعل أبرزهم الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الظفرة حالياً وأحد المدربين المميزين، ويعدّ أبرز المرشحين، بجانب الروماني أولاريو كوزمين، والكرواتي زوران ماميتش.

وعلى مدار تاريخ المنتخب، تولى تدريبه العديد من المدربين الذين أثبتوا وجودهم مع الأندية في الدوري، قبل أن يحصلوا على فرصة قيادة «الأبيض»، وبلغ عددهم 12 مدرباً، ورغم أن هذا الاتجاه يعدّ الأكثر واقعية، من حيث أن هؤلاء المدربين يمتلكون خبرة كبيرة في كرة الإمارات، ويعرفون عقلية اللاعب المحلي. ونجحت تاريخياً تجربتان في هذا الصدد، هما المدرب الراحل الفرنسي برونو ميتسو، وكذلك مهدي علي.

وعلى مستوى المدربين المواطنين، تولى تدريب المنتخب كل من جمعة غريب وعبدالله صقر وجمعة ربيع وبدر صالح، بعدما أثبتوا وجودهم مع أندية الدوري ومنتخبات المراحل السنية، بينما يعدّ عبدالله مسفر، الوحيد الذي تولى تدريب المنتخب، قبل أن يخوض تجارب مع أندية الدوري، ولكن تظل التجربة الأكثر نجاحاً مع أحد أبرز المدربين على مدار تاريخ «الأبيض» وهو مدرب الأهلي السابق مهدي علي. وقاد «المهندس» المنتخب أربع سنوات ونصف السنة، حقق خلالها أرقاماً استثنائية مع «الأبيض»، إذ بلغ عدد المباريات التي تولى فيها تدريب المنتخب الوطني 68 مباراة، حقق الفوز في 41 مباراة، وتعادل 11 مباراة، وخسر 16 مباراة، بينما أحرز «الأبيض» 135 هدفاً، ودخل مرماه 67 هدفاً، وأبرز إنجازاته الفوز بكأس الخليج 2013، والحصول على المركز الثالث في 2014، والحصول على المركز الثالث في كأس آسيا 2015، بينما سجل مهدي علي العديد من الأرقام القياسية مع المنتخب، أبرزها أنه أكثر مدرب قاد المنتخب في مباريات متتالية دون خسارة، في 20 مباراة، كما حقق أطول سلسلة انتصارات متتالية بلغت 17 مباراة، ويعدّ الأكثر تحقيقاً للانتصارات، والأكثر إحرازاً للأهداف، والأكثر جمعاً للنقاط في تاريخ المنتخب.

في المقابل، على مستوى المدربين الأجانب، برزت فكرة التعاقد مع مدربين سبق لهم النجاح مع الأندية، ولكن لم تنجح هذه التجربة سوى مع الفرنسي برونو ميتسو، الذي حقق الإنجاز الأبرز بقيادة العين للفوز بلقب أبطال آسيا 2003 للمرة الأولى في التاريخ، قبل أن يدرب المنتخب، ويحقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بأول لقب في تاريخ «الأبيض» عندما فاز بكأس الخليج 2007.

من جهته، يراهن اتحاد الكرة على ترشيح المدرب الصربي رازوفيتش، لتولي تدريب المنتخب، بعدما أثبت نجاحه بشكل كبير مع الظفرة في آخر موسمين، بقيادته الفريق لاحتلال مركز جيد بالدوري، كما قاده للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، قبل أن يكرر الإنجاز نفسه ويتأهل إلى نهائي الموسم الجاري لمواجهة العين.

وبدأ رازوفيتش مسيرته التدريبية عام 2005 مع فريق سريم الصربي، وعمل بعدها مساعد مدرب مع بارتيزان الصربي سنة 2008، وأحرز مع الفريق لقب الدوري ثلاثة أعوام متتالية، كما تأهل مع الفريق لمرحلة المجموعات في أبطال أوروبا ثلاث مرات أيضاً، وانتقل لاحقاً لتدريب تيليوبتيك الصربي عام 2011، ليعود بعد ذلك ويتولى تدريب بارتيزان عام 2013 لعامين، ثم دينامو مينسك، بينما خاض تجربته الأولى خارج صربيا بتولي تدريب الفيصلي السعودي في 2017-2018.

مدرّبو المنتخب عبر تاريخه

■المواطنون (6): جمعة غريب، عبدالله مسفر، عبدالله صقر، جمعة ربيع، بدر صالح، ومهدي علي.

■هولندا (5): تيني ريخس، جو بونفرير، أديموس، أدفوكات، ومارفيك.

■فرنسا (4): هنري ميشيل، جان غودار، دومنيك باتنيه، وبرونو ميتسو.

■البرازيل (3): كارلوس ألبرتو، ماريو زاغالو، ولوري ساندري.

■مصر (2): محمد شحتة وميمي الشربيني.

■إنجلترا (2): دون ريفي ورودي هودغسون.

■كرواتيا (2): توميسلاف إيفتش وستريشكو.

■بولندا (2): بلاوت كارلوس وتوني بيتشينك.

■إيران (1): حشمت مهاجراني.

■أوكرانيا (1): فاليري لوبانوفسكي.

■التشيك (1): ميلان ماتشالا.

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■البرتغال (1): كارلوس كيروش.

■يوغسلافيا (1) تاديتش.

■سلوفينيا (1) ستريشكو كاتانيتش.

■الأرجنتين (1) إدغاردو باوزا.

■إيطاليا (1) ألبرتو زاكيروني.

■صربيا (1) إيفان يوفانوفيتش.

مدرّبون تولوا تدريب المنتخب بعد قيادتهم أندية في الدوري:

■الهولندي تيني ريخس (الوحدة والعين).

■الهولندي جو بونفرير (الوحدة).

■البرازيلي لوري ساندري (العين).

■المصري محمد شحتة (الأهلي).

■البولندي بلاوت كارلوس (الشارقة).

■الإيراني حشمت مهاجراني (الشباب والأهلي).

■الفرنسي برونو ميتسو (العين).

■جمعة غريب (الأهلي).

■مهدي علي (الأهلي).

■عبدالله صقر (الشباب وعجمان وحتا).

■جمعة ربيع (الشارقة).

■بدر صالح (الخليج ودبا الحصن والعروبة).

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