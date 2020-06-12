الامارات | 6 ركائز ترسم التصوّر المثالي لعودة الجمهور إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ركائز ترسم التصوّر المثالي لعودة الجمهور إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت ورشة عمل «تأمين الملاعب»، التي عقدها مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، صباح أمس، في استاد آل مكتوم بنادي النصر بشعار «التزامكم سعادة - التشجيع الآمن»، في إطار توصيات ملتقى «عودة الجماهير المستقبلية للملاعب الرياضية»، ست ركائز أساسية لرسم التصور المثالي لإجراءات عودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية، وهي: تعقيم المدرجات، سواء في الملاعب أو الفعاليات الرياضية، توفير وسائل السلامة للجماهير الرياضية في البوابات، تحديد نسب الدخول للفعاليات، مع تجنب دخول الأطفال في الوقت الحالي، إخضاع الجماهير للتفتيش، والتأكد من سلامتهم قبل الدخول، مع توفير التباعد في المدرجات وأماكن الجلوس في الفعاليات، توفير اللوحات الإرشادية للجماهير الرياضية في مواقع الفعاليات، وتوعية شركات الأمن في كيفية التعامل مع الجماهير الرياضية خلال هذه الفترة.

وحضر الورشة عدد من قيادات شرطة دبي وممثلي مجلس دبي الرياضي وشركات الأمن الخاصة التي تعنى بالملاعب والجماهير، وتحدث في الورشة كل من مدير إدارة الطوارئ بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، العميد راشد خليفة الفلاسي، ومدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، ومدير العلاقات العامة بمجموعة «فريست سيكيورتي جروب» أحمد الوري.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «استعرض المقدم أحمد الحداد والرائد عبدالله طارش من شرطة دبي إجراءات عودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية، كما قدمت شركة (فيرست سيكيورتي جروب) عرضاً عن إجراءات شركات الأمن الخاصة وكيفية التعامل مع الجمهور الرياضي، واستعرضت الأولويات الرئيسة للحفاظ على سلامة الجمهور وموظفي الأمن في حال تقررت عودة الجمهور إلى المدرجات في ظل ظروف جائحة كورونا».

وأوضح: «تم خلال الورشة استعراض آلية تطبيق الإجراءات في حال عودة الجمهور، ومنها إجراءات التعقيم التي تتضمن تعقيم كل المناطق الرسمية والممرات والمداخل، وتوفير مستلزمات التعقيم للأفراد والفئات المساندة، وتوفير وسائل السلامة للجمهور الرياضي عند البوابات، وتثبيت أجهزة التعقيم الجدارية في أماكن بارزة، وتطبيق سياسة الأماكن النظيفة لدعم الصحة والسلامة العامة، وتعقيم أجهزة وأدوات العمل الخاصة بالأفراد والفئات المساندة».

وأكمل «شملت الإجراءات الوقائية إجراء فحص درجة الحرارة للجمهور قبل الدخول إلى الملعب والتأكد من أنها أقل من 37.5 درجة، استخدام أجهزة كشف درجة الحرارة، توفير غرفة عزل للمصابين أو المشتبه فيهم من الجمهور ونقلهم إليها لحين وصول الطاقم الطبي، الاتصال بالخط الساخن في هيئة الصحة بدبي للإبلاغ عن أي حالة مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس، كما تمت مناقشة تحديد نسبة دخول الجمهور من خلال تقليل سعة المقاعد في المدرجات، وآلية فتح البوابات وتنظيم حركة دخول الجمهور للحفاظ على التباعد الجسدي، وشملت إجراءات التباعد تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي أثناء الجلوس في المدرجات، ترك ثلاثة مقاعد خالية بين كل شخص وآخر من الجمهور، عدم السماح بالتجمعات، تخصيص مدخل ومدرج خاص لكبار السن، والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي في أماكن تناول الطعام والكافيتريات».

وأشار المجلس إلى أنه «تم التأكيد في الورشة على ضرورة توعية الجمهور باستمرار، وتوعية أفراد شركات الأمن الخاصة عن كيفية التعامل مع الجمهور، والالتزام بتوجيهات الصحة والسلامة المهنية التي تصدر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما أكدت الورشة أهمية وضع لوحات إرشادات وقائية ونشرها في كل مكان، على أن تشمل علامات واضحة لتوعية الجمهور بأهمية ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتجنب دخول الأطفال، ومنع التجمعات، واتباع الإرشادات في موقع الفعالية، وأهمها ترك مسافة آمنة في جميع الأماكن».

وعرضت شرطة دبي فيلماً قصيراً يوضح آلية استقبال الجمهور وفحصهم وتعقيمهم وتوزيعهم على المقاعد، لتكون نموذجاً يمكن العمل عليه في حال عودة الجمهور.

محاور الورشة

Advertisements

■■تعقيم المدرجات، سواء في الملاعب أو الفعاليات الرياضية.

■■توفير وسائل السلامة للجماهير الرياضية في البوابات.

■■تحديد نسب الدخول للفعاليات، مع تجنّب دخول الأطفال في الوقت الحالي.

■■ إخضاع الجماهير للتفتيش، والتأكد من سلامة المشجعين قبل الدخول، مع توفير التباعد في المدرجات وأماكن الجلوس في الفعاليات.

■■توفير اللوحات الإرشادية للجماهير الرياضية في مواقع الفعاليات.

■■توعية شركات الأمن في كيفية التعامل مع الجماهير الرياضية خلال هذه الفترة.

الورشة شدّدت على ضرورة توعية شركات الأمن الخاصة بكيفية التعامل مع الجمهور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news