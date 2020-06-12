الامارات | الاتحاد الأوروبي يحسم مصير «دوري الأبطال» الأسبوع المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحسم مصير «دوري الأبطال» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، أن نظام وروزنامة دوري أبطال أوروبا، المعلق بسبب فيروس «كورونا»، المتوقع استئنافهما في أغسطس، سيكونان على جدول أعمال اجتماعه الحاسم يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة لكأس أوروبا 2020، التي تأجلت بسبب الفيروس إلى العام المقبل، وذلك خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو للجنة التنفيذية للهيئة القارية. ولاتزال إسطنبول رسمياً مسرحاً للمباراة النهائية هذا الموسم.
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