الامارات | العولقي: الجوجيتسو تعزّز قدرة الطلبة على التعليم «عن بُعد»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف الجوجيتسو في نادي بني ياس، خالد العولقي، عن دور اللعبة في تعزيز قدرة الطلبة على التأقلم مع التعليم «عن بعد» خلال فترة العزل المنزلي ضمن الاجراءات الاحترازية من «كورونا». وقال في تصريحات نقلها اتحاد الجوجيتسو في بيان أمس: «تجربة أبنائي مميزة مع رياضة الجوجيتسو، وهناك جوانب إيجابية تنعكس على أدائهم خلال رحلتهم في الدراسة عن بعد، فالجوجيتسو تمنح جميع ممارسيها أسلوب حياة يتسم بالدقة والنظام». وأوضح «أبنائي مهدي وفراج لم يستغرقا وقتاً طويلاً للتأقلم مع مستجدات التعليم خلال الفترة الحالية، لاسيما أنهما معتادان على مثل هذه الأجواء من خلال حضورهما العديد من الندوات التدريبية، التي تتشابه بطبيعتها مع التعليم عن بعد الذي يعتمد بشكل أساسي على التركيز والتنظيم الكبيرين». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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