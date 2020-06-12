الامارات | كوزمين: تدريب منتخب الإمارات عرض مغرٍ جداً.. لكن من الصعب أن أوافق

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: تدريب منتخب الإمارات عرض مغرٍ جداً.. لكن من الصعب أن أوافق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، إنه «سعيد للغاية بعد أن ورد اسمه في وسائل إعلام إماراتية، من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتدريب منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، لخلافة المدرب السابق، الصربي إيفان يوفانوفيتش».

لكنه قال إن من الصعب أن يوافق على تدريب المنتخب الإماراتي حالياً، كونه ملتزماً بتعاقده مع نادي غيانغسو سونينغ الصيني.

وأكد كوزمين لصحيفة «تيليكوم سبورت» الرومانية، أنه «يشعر بالفخر والسعادة بأن وسائل إعلام إماراتية اعتبرته المدرب المثالي ليقود منتخب الإمارات في الفترة المقبلة»، موضحاً: «تدريب منتخب الإمارات عرض مغرٍ جداً، لكن بصراحة سيكون من الصعب أن أوافق على هذا العرض في الوقت الحالي».

وأضاف: «أنا مرتبط بعقد مع غيانغسو سونينغ حتى نهاية 2021، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن رحيلي، ويجب أن ألتزم بتعاقدي».

وتابع: «يشرفني جداً أن أحصل على هذه العروض، فبعضها حقيقي، والبعض الآخر أقل واقعية، وشهدت الفترة الماضية بالفعل حصولي على عروض عدة، ولكن من الصعب أن أغادر غيانغسو الآن».

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وأشار كوزمين إلى أنه يتمنى أن يتولى تدريب أحد المنتخبات في فترة لاحقة، وقال: «أتمنى أن أتولى تدريب أحد المنتخبات الوطنية، وبالتحديد منتخب الإمارات، لأنني حصلت على لحظات عظيمة عندما كنت هناك، وسأكون سعيداً إذا حصلت على هذه الفرصة، وأمر يشرفني بالتأكيد».

وختم مدرب العين وشباب الأهلي السابق تصريحاته بتأكيده على أنه سيكون من الصعب عليه وعلى الراغبين في التعاقد معه أن تكتمل المفاوضات، بسبب تمسكه بالاستمرار مع غيانغسو سونينغ الذي تولى تدريبه منذ مارس 2018.

يذكر أن كوزمين من بين أكثر المدربين تميزاً في تاريخ دوري الخليج العربي، بعد أن قاد فريق العين إلى لقب الدوري مرتين، وكذلك لقب في كأس سوبر الخليج العربي، بينما حقق مع شباب الأهلي الدوري مرتين أيضاً، وثلاثة ألقاب في كأس سوبر الخليج العربي، ولقبين في كأس الخليج العربي، وكان قريباً جداً من إحراز لقب دوري أبطال آسيا، حين حل وصيفاً في عام 2015. وسبق لكوزمين أن فاز بلقب أفضل مدرب في دوري الخليج العربي ثلاث مرات.

- درّب سابقاً العين وشباب الأهلي، وحقق العديد من الألقاب مع الفريقين، بجانب لقب أفضل مدرب 3 مرات.

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