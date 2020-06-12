الامارات | جمهور باناثينايكوس يهاجم منزل مالك النادي بالسكاكين والحجارة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور باناثينايكوس يهاجم منزل مالك النادي بالسكاكين والحجارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة اليونانية، أمس، أن نحو 100 من مشجعي فريق باناثينايكوس لكرة السلة الغاضبين، هاجموا منزل مالك النادي، ديميتريس جياناكوبولوس، حيث قام رجل الأعمال الثري ببث الاعتداء مباشرة عبر تطبيق «إنستغرام».

وكان جياناكوبولوس (46 عاماً) أعلن، أول من أمس، أنه سيعرض الفريق للبيع بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار).

ووصل المشجعون على متن دراجات نارية ورشقوا المنزل الكائن في ضاحية كيفيسيا الفخمة شمال أثينا بالحجارة، كما كتبوا شعارات على الجدران المجاورة، ليغادروا بعد ذلك قبل وصول الشرطة إلى المكان، حيث لم يتم اعتقال أي شخص، ولم يبلغ عن أي أضرار لحقت بالمنزل.

وقال جياناكوبولوس إن «الهجوم نفذه مشجعون متشددون من مجموعة (البوابة 13)، وزعم أنهم كانوا يحملون السكاكين والعتلات».

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وتأسس باناثينايكوس عام 1919، وهو الوحيد، إلى جانب اريس سالونيكي، الذي لم يهبط إطلاقا إلى مصاف الدرجة الثانية.

وتعود فكرة التخلي عن النادي بعد تصريح جياناكوبولوس، الذي يملك شركة لبيع الأدوية ومجموعة للإعلام الرقمي، قال فيه: «لقد استثمرت عائلتي في النادي أكثر من 450 مليون يورو، وقد تعاقدنا مع أبرز اللاعبين والمدربين، تعبت لكوني الشخص الوحيد الذي يدعم النادي مادياً».

وفاز باناثينايكوس في عهد جياناكوبولوس بستة ألقاب في الدوري اليوناني، آخرها الموسم الحالي.

وأُعلن باناثينايكوس بطلاً للموسم في 21 مايو المنصرم، كونه متصدراً برصيد 38 نقطة حصل عليها من المراحل الـ20 التي لعبت حتى تعليق المنافسات، وسيمثل بلاده في الدوري الأوروبي.

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