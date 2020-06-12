الامارات | 402 مشارك في دورة الإحصائيين العرب لكرة السلة «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 402 مشارك في دورة الإحصائيين العرب لكرة السلة «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، أمس، دورة الإحصائيين العرب في نسختها الرابعة، والمقامة بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، والممتدة حتى 14 يونيو، بمشاركة 402 دارس من 18 دولة عربية.

وأكد القرقاوي في كلمة افتتاحية خلال الدورة أهمية الدورات التي ينظمها الاتحاد العربي، في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع، جراء انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وقال: «رغم التحديات التي فرضها الفيروس التاجي، إلا أن الاتحاد العربي كان حريصاً على مواصلة كل برامجه التطويرية، ومن ضمنها إقامة هذه الدورة الخاصة بلجان الإحصاء، والتي عادة يرتكز عليها المدربون في المباريات في مراقبة أداء لاعبيهم، لما تقدمه هذه الأرقام من بيانات واضحة حول نقاط الضعف والقوة على صعيد نسب النجاح في التسجيل والأخطاء المرتكبة، وغيرها».

وأوضح: «تأتي هذه الدورة عقب شهر من تنظيم الاتحاد العربي لدورة الحكام، على أن تتبع بدورة للمدربين، ليؤكد حجم المشاركة الثقة الموضوعة في الاتحاد العربي، في قدرته على تخطي التحديات والسير قدماً في برامجه من دون التأثر بالأوضاع التي فرضتها جائحة فيروس كورونا».

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وأضاف: «يحاضر في الدورة نخبة من المختصين في مجال الإحصاء، وذلك عبر محاضرات نظرية وفنية، يقدمها الرائدون العرب في هذا المجال، بحجم المحاضر الدولي ورئيس قسم الإحصاء وأهلية اللاعبين في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة، اللبناني معروف مولود، والمدرب المغربي الإدريسي فؤاد، والمدرب المصري محمد سليم، والمدرب البحريني علي الموسوي».

واختتم: «تركز المحاضرات على أهمية تحليل المباريات والاستفادة من التقارير الفنية لبرامج الاحصاءات، والمستندة بالتأكيد إلى مفاهيم الاتحاد الدولي، عبر ما يعرف بالـ(ديجيتال سكورشيت) أو كشف الأرقام والبيانات الدقيقة التي عادة ما يحتاجها المدربون لمراقبة أداء لاعبيهم خلال المباريات، وكيفية تصحيح الخلل، سواء خلال المباراة أو الاستناد اليها لاحقاً عند العودة إلى التدريبات».

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