الامارات | «الإمارات للدرّاجات» يعلن تشكيلاته لجولات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدرّاجات» يعلن تشكيلاته لجولات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية عن تشكيلات الدرّاجين الأساسية، التي ستشارك في الجولات الكبرى الثلاث المقبلة. وتضم كل تشكيلة مزيجاً من الدرّاجين المتخصصين بسباقات السرعة والتسلق، فضلاً عن الدرّاجين متعددي المواهب، الذين يسعون إلى الفوز في المراحل.

وقال مدير الفريق، ماورو جيانيتي، في تصريح صحافي: «متفائلون رغم إجراءات الحذر، حيث أظهر الفريق تضامناً كبيراً في صفوفه طوال هذه المدة، ونسعى إلى تطبيق هذا التضامن وتطويره مع عودتنا إلى السباقات». ومن أبرز الأسماء في تشكيلة الفريق المشاركة في جولة فرنسا: الإيطالي فابيو آرو، والكولومبي غافيريا لإيطاليا، والإسباني دي لاكروز لإسبانيا.

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