شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري السعودي 4 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، أنه وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تقرر رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وفق وكالة الانباء السعودية (واس).

ودعت الوزارة الاتحادات الرياضية إلى تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.