شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدال» يرفض حسم مستقبله قبل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة الإسباني، عقد أي مفاوضات حول مستقبله قبل انتهاء الموسم الجاري مفضلًا التركيز مع فريقه في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن «فيدال» علق جميع المفاوضات حول مستقبله حتى نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن الدولي التشيلي يبدو أقرب للرحيل عن قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه يرغب في التركيز في الملعب في ظل منافسة برشلونة على لقبي الدوري ودوري الأبطال.

ويرتبط اسم «فيدال» بالرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي، إذ أشارت تقارير سابقة إلى رغبة المدير الفني للنيراتزوري أنطونيو كونتي في العمل مع اللاعب مجددًا بعدما اجتمعا سابقًا في يوفنتوس.