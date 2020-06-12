شكرا لقرائتكم الغندور بعد مرض ابنته: كرة القدم انتماءاتها مختلفة لكن يبقي الحب والعشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نظرته للأمور اختلفت بعد مرض ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب الملايين بينما أودي بحياة الألآف.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" تغيرت امامي الصورة و أصبحت أشاهدها افضل و اعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير و انها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة و لكن يبقي الحب و العشرة و الصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

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شكر خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك كل من تواصل معه خلال الأيام الماضية، بعد إصابة ابنته زينة بـ فيروس كورونا.



