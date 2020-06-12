شكرا لقرائتكم رحيم أيو: كنت سعيدا بتواجدي في الدوري المصري مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رحيم أيو لاعب فريق نادي جيبوتا في اسبانيا والزمالك الأسبق سعادته بالفترة التي تواجد بها في الدوري المصري ونادي الزمالكز

أضاف رحيم أيو خلال مداخلة تلفزيونية مع الاعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "أون تايم" المذاع بقناة أون تايم سبورت أنه كانت هناك مخاوف من تجربتي مع الزمالك بسبب مشكلة اجوجو قبها مباشرة الا انني أصررت على الانضمام الى أحد الأندية الأفريقية الكبرى.

وأوضح رحيم أيو: أحب الزمالك ولا يمكن أن أنسى جماهيره.

أيو الذي جاء للزمالك في موسم 2009-2010 لعب فترة قصيرة بالقميص الأبيض، لكنه بالنسبة لكثيرين لم يكن مقنعا فضلا عن أنه لم يعرف طريقه للتشكيل الأساسي سوى في مرات قليلة لأسباب ما بين فنية أو إصابات.

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وحاول حسام حسن المدير الفني في ذلك الوقت أن يجهز اللاعب ويؤهله للمشاركة، ولعب لبعض الوقت بشكل جيد، كما تميز بالتسديدات الصاروخية، لكن ظروف الفريق بشكل عام لم تساعده.

وبعد الرحيل عن الزمالك في 2010، انتقل أيو إلى لييرس البلجيكي، الذي لعب معه 39 مباراة مسجلا 14 هدفاً، ثم انتقل اللاعب في 2013 إلى مسقط رأسه حيث أشانتي كوتوكو الغاني ولعب لمدة 3 مواسم حيث خاض 53 مباراة وسجل 24 هدفاً.