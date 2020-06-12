شكرا لقرائتكم رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلي عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رحيم أيو لاعب فريق نادي جيبوتا في اسبانيا ونادي الزمالك الأسبق، أن حسام حسن المدير الفني للقلعة البيضاء سبب رحيله عن الفريق عندما كان لاعباً.

أضاف رحيم أيو خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "أون تايم" المذاع بقناة أون تايم سبورت: "لا أعرف لماذا استبعدني حسام حسن من حساباته في هذه الفترة لكنني فضلت الرحيل عن الفريق لأنني تيقنت أن مستقبلي خارج النادي.

أيو الذي جاء للزمالك في موسم 2009-2010 لعب فترة قصيرة بالقميص الأبيض، لكنه بالنسبة لكثيرين لم يكن مقنعا فضلا عن أنه لم يعرف طريقه للتشكيل الأساسي سوى في مرات قليلة لأسباب ما بين فنية أو إصابات.

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وحاول حسام حسن المدير الفني في ذلك الوقت أن يجهز اللاعب ويؤهله للمشاركة، ولعب لبعض الوقت بشكل جيد، كما تميز بالتسديدات الصاروخية، لكن ظروف الفريق بشكل عام لم تساعده.

وبعد الرحيل عن الزمالك في 2010، انتقل أيو إلى لييرس البلجيكي، الذي لعب معه 39 مباراة مسجلا 14 هدفاً، ثم انتقل اللاعب في 2013 إلى مسقط رأسه حيث أشانتي كوتوكو الغاني ولعب لمدة 3 مواسم حيث خاض 53 مباراة وسجل 24 هدفاً.