شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: فايلر "يتهرب" من الأهلي بشياكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة لإمتلاكه عروض مُغريه. Advertisements وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية أن فايلر يتهرب من الأهلي بشياكه والدوري السعودي الأقرب للمدرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة . وتابع أن المقابل المادي سيكون مختلف تماماً وضعف عرض الأهلي لـ"فايلر" ، وحقق ما أراده خلال تواجده في القلعة الحمراء بظهور إسمه وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الموسم .

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