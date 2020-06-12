شكرا لقرائتكم فرج عامر: لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة وعودة الدوري قرار دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه أنه لن يترشح نهائياً في إنتخابات إتحاد الكرة المصري خلال السنوات القادمة مؤكداً على تركيزه التام في مشروعات أخرى .
وأوضح رئيس سموحة في تصريحات تلفزيونية أنه يُركز تماماً مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيراً إلى أن هدفي هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الإفريقية .
قال رئيس نادي سموحة أن قرار عودة الدوري هذا الموسم من جديد هو قرار دولة ومُستعدين في كل الأحوال .
وأضاف عامر أننا نواجه أزمة كبيرة في الرياضة بشكل عام بسبب تفشي هذا الوباء ونتمنى الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار .
وتابع أن عودة النشاط الرياضي لابد أن يكون عن طريق خطة مميزة من المسؤلين حتى تعود الحياة من جديد في الرياضة المصرية وشدد أن عودة كرة القدم ستكون مختلفة تماماً عن قبل كورونا وعلينا التعايش مع الأجواء خلال الفترات القادمة.
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