شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف موقف صلاح محسن مع سموحه وعرض صالح جمعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرج عامر رئيس نادي سموحه أنه يتمنى إستمرار صلاح محسن مع الفريق الموسم المقبل لرغبة المدير الفني في بقاءه موسم آخر . Advertisements وأضاف رئيس سموحة في تصريحات تلفزيونية أن صلاح مُحسن مهاجم مميز واضاف لسموحه الكثير منذ بداية الموسم وأرغب في بقائه مع الفريق وإذا طلب الأهلي إنهاء إعاراته سأطلب منهم بقائه الموسم القادم . وأكمل أن الفريق ليس في حاجة لـ"صالح جمعه" لاعب الأهلي لتواجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز ولم أتحدث مع الأهلي حول إنضمامه نهائياً .

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