شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلي لن يتأثر برحيل "فايلر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن الأحمر لن يتأثر في حال قرار السويسري "فايلر" بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. Advertisements وأشار سعيد في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر . وتابع أن فايلر قدم موسم مميز مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير ، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .

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