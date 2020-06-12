اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 11/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بيانا رسميا بسبب قيام بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال اسم الزمالك والموقع الرسمي للنادي، وجاء نص البيان كالتالي : أكد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي التي تحمل علامة التوثيق Advertisements بدأ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب البحث عن مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة تحسبا لرحيل السويسري رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة.

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