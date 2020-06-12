اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 11 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 11 / 6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها تحذير الأهلي اللاعبين من التعليق على قرارات وبيانات مجلس إدارة النادى. الأهلي يُحذر اللاعبين من التعليق على قرارات وبيانات مجلس إدارة النادى حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق، من التعليق بأي صورة على قرارات وبيانات مجلس إدارة النادي سواء بالإيجاب أو السلب، مطالبًا نجوم الفريق بالبعد تمامًا عن تلك الأمور والتركيز فقط في استعداداتهم قبل استئناف النشاط الرياضي والعودة للتدريبات من جديد، وأرسل سيد عبد الحفيظ رسالة نصية على جروب اللاعبين طالبهم خلالها بعدم التعليق بأي صورة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي متوعداً المخالفين بعقوبات كبيرة. صور.. الخطيب يفتتح مقر إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اليوم الخميس، على افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كل الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات أعضاء وجماهير الأهلي . Advertisements الجبلاية تجتمع بالأهلى "الثلاثاء" والزمالك "الأربعاء" بسبب المسابقات واللائحة يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات. الأهلي يبدأ جلسات التفاوض مع مروان محسن للتجديد مع عودة النشاط ينتظر مروان محسن مهاجم الأهلي عودة النشاط الرياضي واستئناف التدريبات من أجل فتح ملف تجديد عقده مع النادي حسبما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الذي أكد أن التفاوض مع اللاعب للتجديد لم يبدأ بسبب تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كرورونا، وأكد مدير الكرة أنه لا توجد خلافات بشأن التجديد لمهاجم الفريق.

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