7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات. Advertisements أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد شدد على أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في موعدها بشهر يناير المقبل،

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