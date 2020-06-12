اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها المكاسب من بقاء ثلاثي الفريق الأجانب في القلعة البيضاء وذلك خلال منافسات الموسم الجديد. 4 مكاسب من بقاء ثلاثي الزمالك الأجانب في القلعة البيضاء بات مصير الثلاثي الأجنبي بالقلعة البيضاء التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم محسوم بالبقاء في أغلب الأحوال بعدما استقروا على أن لن يرحلوا عن صفوف القلعة البيضاء مهما كانت المغريات. الجبلاية تجتمع بالأهلى "الثلاثاء" والزمالك "الأربعاء" بسبب المسابقات واللائحة يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات. Advertisements شبانة فى لايف ”الخليج 365”: كارتيرون يخطر عائلته بالتوقيع للزمالك قبل مغادرة القاهرة كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أجرى اتصالات مع عائلته في الفترة الأخيرة للاطمئنان عليهم وأخطرهم خلال المكالمة أنه يرغب في الاستمرار بالزمالك لذا يفضل أن يقوم بتجديد عقده أولاً قبل بحث إمكانية السفر لهم خلال الفترة المقبلة. بعد ساعات من احتفاله بحفل زفافه، نشر مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، صورا له برفقة العروسة حياة سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"حلم السنين". حرس الحدود يرغب فى استعادة إمام عاشور من الزمالك بالموسم الجديد يبحث الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، إمكانية الحصول على خدمات إمام عاشور صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لدعم الفريق وعودة اللاعب للظهور بشكل جيد مثل الموسم الماضى عندما كان ضمن صفوف حرس الحدود قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء.

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