شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة ترفع توصية بإلغاء الدورى في حالة حدوث إصابات أثناء التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس الوزراء سوف يعلن قراره الرسمى والنهائى بشأن موقف بطولة الدورى الممتاز يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير، تزامنًا مع موعد عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو، مؤكدا أن كرة القدم وبطولة الدورى لها حساسية ومتطلبات خاصة بخلاف باقى الأنشطة والألعاب الأخرى، مشيرا إلى عدم عودة فرق الدورى للتدريبات مع بدء عودة النشاط تدريجيا الأحد المقبل.

وكشف وزير الرياضة أن كافة تفاصيل مواعيد عودة النشاط سيعلنها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء غدا أو الأحد على أقصى تقدير، لكن الأمر المؤكد أن فرق الدورى لن تعود لاستئناف التدريبات قبل الأول من يوليو بعد اختبار جاهزية الأندية والتأكد من قدرتها على تدبير وتوفير الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وبالتالى فإن بداية أغسطس هو الموعد المناسب لعودة الدورى إذا مرت الأمور بشكل طبيعى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كواليس الجلسة التي عقدها وزير الرياضة مع عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، شهدت اتفاق الطرفين على رفع توصية عاجلة لرئاسة الوزراء بإلغاء الدورى رسميا في حالة حدوث إصابات بين اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية لفرق الدورى أثناء التدريبات طوال شهر يوليو المقبل، خصوصا أن الجميع يضع مصلحة وصحة اللاعبين في المقام الأول، تماشيا مع سياسة الدولة المصرية. وفشل الطرفان في التوصل لحل حول القيمة المالية المطلوبة لعودة الدورى والتمويل المقدر بـ١٠٠ مليون جنيه، والذى يشكل تهديدا لانتظام البطولة حال عودتها إلا أن وزير الرياضة أعلن رسميا أن المبلغ المطلوب لعودة الدورى أقل من المبلغ الذي أعلنه «الجبلاية»، وقال: «لن تكون هناك مشكلة مالية في عودة الدورى واتخاذ الدولة قرارا بذلك».

يأتى هذا فيما أوضح وزير الشباب والرياضة أن تدريبات الفرق الرياضية ستعود قبل بداية الشهر المقبل بشرط تعقيم الصالات الرياضية والجيم وملاعب التدريبات، وقال: الدولة متحمسة لإعادة النشاط الرياضى، والموقف النهائى يتحدد بداية الأسبوع المقبل وبالتحديد السبت أو الأحد، خصوصًا بعدما أعلن مجلس الوزراء رسميا أمس السماح للأندية الرياضية بتلقى اشتراكات أعضائها إعتبارا من 15 يونيو الحالى وحتى 30 يونيو.

وأكد وزير الشباب والرياضة: «سيتم إعلان كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بعودة النشاط تدريجيا والذى سينطلق بالألعاب الأقل تلامسا وفقا لجدول زمنى يتم إعلان تفاصيله من مجلس الوزراء لكل الأندية والاتحادات الرياضية السبت والأحد المقبلين». وناشد أشرف صبحى الأندية والاتحادات الرياضية أن تستعد للعودة، موضحا عدم عودة التدريبات للفرق الرياضية حاليا ولكن المطلوب هو تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو. وتابع: «لدينا خطة واستراتيجية لكل لعبة ولكل اتحاد وتم تصنيف الألعاب وفقا لمدى التلامس والاحتكاك بين اللاعبين إلى ألعاب دون تلامس، وألعاب خفيفة التلامس، وأخرى متوسطة، والأخطر شديدة التلامس، وهو ما ينطبق على الألعاب الجماعية مثل كرة القدم واليد والسلة وألعاب النزال التي ستأتى في نهاية المطاف».

يأتى هذا فيما اعتمدت وزارة الشباب والرياضة الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن دراسة عودة النشاط في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة. وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة نسقت مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

Advertisements

في شأن آخر، أكد وزير الشباب والرياضة أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون بعد سنة، وأن قرار المد للجنة الخماسية الحالية في يد الاتحاد الدولى «فيفا».