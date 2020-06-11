«الخطيب» يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
افتتح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم الخميس، مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، عقب أعمال التطوير التي تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات اعضاء وجماهير الاهلي، حسب الموقع الرسمي للنادي.
وقام كل من محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي بمرافقة «الخطيب» في جولته بمقر النادي بالجزيرة.
وطالب رئيس الأهلي بضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التي تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بنادي القرن.
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