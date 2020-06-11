شكرا لقرائتكم خبر عن محامي النقاز: إحالة الشكوى ضد رئيس الزمالك إلى غرفة تحقيقات فيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق إحالة الشكوى المقدمة من اللاعب التونسي ضد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إلى لجنة التحقيقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب أنيس بن ميم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ردا على الشكوى المرفعوة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة عريضة الشكوى إلى لجنة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات في الفيفا».

وأضاف «وتفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة».