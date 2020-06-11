شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك المصاب بـ"كورونا" يكشف أخر تطورات مرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى غراب مدرب فريق 2006 الزمالك أخر تطورات إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص بينما أودى بحياة الألآف حول العالم. أضاف غراب في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى طارق يحيى على قناة الزمالك أن حالته الصحية بدأت في التحسن والتعافى. تابع مدرب الزمالك 2006 حديثه عن بداية شعوره بالمرض:" يوم الاثنين الماضى كان جسمى في حالة إعياء غير طبيعيى وتواصلت مع الدكتور وأرسلوا بروتكول العلاج وفيه حقن خدتها وأشعر بتحسن".

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