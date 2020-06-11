شكرا لقرائتكم خالد الغندور: شكرا لقناة الأهلى وعدلى القيعى لدعمهم لابنتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك كل من تواصل معه خلال الأيام الماضية، بعد إصابة ابنته زينة بـ فيروس كورونا.

وكتب الغندور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا، ورغم ذلك اتصلوا بي للاطمئنان على ابنتي، كابتن شطة، المهندس خالد مرتجي ومحمد الجارحي عضوي مجلس إدارة الأهلي، جمال جبر، خالد بيبو، ياسر ريان، وليد صلاح الدين".

وأضاف: "شكرًا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي، وأشكر المهندس عدلي القيعي والإعلامي إبراهيم المنيسي علي دعمهم لي في مرض ابنتي".

يُذكر أن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، قرر فرض عقوبة على خالد الغندور، بسبب توجهه بالشكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تمنيه الشفاء العاجل لابنته التي أصيبت بفيروس كورونا.

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الغندور أعلن عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عن إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا، وعدم الظهور في الإعلام خلال الفترة المقبلة.