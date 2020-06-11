شكرا لقرائتكم سموحة يدخل مفاوضات مع "مارسيلو" الأهلى لتدعيم الجبهة اليسرى للموج الأزرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات مع حسين السيد " مارسيلو " ظهير أيسر الأهلى المعار للصفاقسى التونسى حتى نهاية الموسم للتعاقد معه لتدعيم الجبهة اليسرى للموج الأزرق فى الموسم المقبل خلفا لأحمد فتوح الذى تأكد عودته لفريق السابق الزمالك حيث أكد مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على عودة اللاعب الشاب لصفوف الزمالك بعد تألقه اللافت للنظر فى كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى حصل المنتخب على لقبها وتأهل لاولمبياد طوكيو العام القادم .

ورحب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه بالتعاقد مع حسين السيد الذى يمتلك خبرات كبيرة محلية وأفريقية تجعله من الصفقات الناجحة حال تعاقد مجلس الإدارة معه ، ومن المقرر ان يقوم أحد وكلاء اللاعبين بعرض الأمر عليه قبل سفره وعودته من جديد لفريقه الصفاقسى لإستكمال الدورى هناك .

Advertisements

كان مسئولو النادى الأهلى طالبوا حسين السيد، بإحضار العروض المحلية والعربية التى تحدث عنها مؤخراً، بعدما أبلغه جهاز الكرة فى الفريق بأنه لن يعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للصفاقسى التونسى، وأكدت إدارة القلعة الحمراء للظهير الشاب أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى حسم مصير بعض المُعارين وأبلغ الإدارة بأن الفريق لا يحتاج لجهود "مارسيلو".

وكان مارسيلو قد أكد لمسئولى الأهلى أن لديه عروضاً من أندية محلية وعربية حال تأكد عدم عودته للفريق، فطالبته إدارة النادى بإحضار هذه العروض بشكل رسمى لاختيار الأفضل منها للنادى واللاعب.

وكان حسين السيد قد غاب عن أول تجمع للصفاقسى استعداداً لاستئناف منافسات الدورى التونسي، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، وذكر موقع "foot24" التونسى أنه غاب عن اجتماع مسؤولى النادى الصفاقسى مع اللاعبين استعدادا لعودة التدريبات 4 لاعبين وهم كل من محمد إسلام بكير وحسين السيد المتواجدان فى الجزائر ومصر على الترتيب.