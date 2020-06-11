شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: طلبت من صالح سليم العودة لبطولات أفريقيا علشان بطل القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه هو من طلب من الكابتن صالح سليم رئيس الأهلى في ذلك الوقت، العودة إلى البطولات الأفريقية حتى لا يخسر بطل القرن.

وقال عدلى القيعى خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" مع الإعلامى إبراهيم المنيسى على قناة الأهلى: "طلبت من صالح سليم العودة عن قرار الانسحاب من بطولات أفريقيا حتى لا يخسر الأهلى بطل القرن، لأن المنافسين اقتربوا من أرقام الأهلى في ذلك الوقت".

وأضاف مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن مصطفى فهمى لم يتدخل لمجاملة الأهلى في أفريقيا، والدليل أنه لم يحذر صالح سليم من خطورة الانسحاب من بطولات أفريقيا، وأن كل معايير بطل القرن في سنة 1994 تنطبق على الأهلى، لأنه الأكثر فوزا بالبطولات ونقاط لذلك لم يعترض أحد.

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وعن لائحة الأهلى، قال عدلى القيعى: إن حب الأهلى يجبر جماهيره على السير بلائحة النادى لإرساء القيم والمبادئ، هو مش ملزمهم ولكن حبه وتشجيعه يجبرهم على السير وفق لائحة الأهلى التى أعلنها، وأن الأهلى مش عظيم علشان بيكسب ولكن بيكسب علشان عظيم.

فيما أكد الإعلامى إبراهيم المنيسى، "أن مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بينفذوا لائحة الأهلى الإلزامية التى تجبرهم على الدفاع عنه وعن حقوقه وفقا للقانون، والذى أنشئ من أجل الوطنية والدفاع عن حق شعبه".