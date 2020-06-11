شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: حب الأهلى يجبر جمهوره على السير بلائحته لإرساء المبادئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن الأهلى ألزم جماهيره خلال لائحته بالسير وفقها لإرساء المبادئ والقيم والأخلاق.

وقال عدلى القيعى خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" مع الإعلامى إبراهيم المنيسى على قناة الأهلى: أن حب الأهلى يجبر جماهيره على السير بلائحة النادى لإرساء القيم والمبادئ، هو مش ملزمهم ولكن حبه وتشجيعه يجبرهم على السير وفق لائحة الأهلى التى أعلنها.

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وأكد عدلى القيعى، "أن الأهلى مش عظيم علشان بيكسب ولكن بيكسب علشان عظيم".

فيما أكد الإعلامى إبراهيم المنيسى، "أن مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بينفذوا لائحة الأهلى الإلزامية التى تجبرهم على الدفاع عنه وعن حقوقه وفقا للقانون، والذى أنشئ من أجل الوطنية والدفاع عن حق شعبه".